Бэйл и Модрич – в списке «Реала» на матч с «Атлетико»

В 22:00 по Москве начнется матч седьмого тура Примеры между «Атлетико» и «Реалом». Гости опубликовали список футболистов, которые готовы к участию в игре и приедут на стадион.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
- «Реал» лидирует в Примере.
- «Атлетико» в случае победы опередит соседей и возглавит таблицу.
- Последняя официальная встреча между командами завершилась победой «Реала» (3:1).