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    Бэйл и Модрич – в списке «Реала» на матч с «Атлетико»

    В 22:00 по Москве начнется матч седьмого тура Примеры между «Атлетико» и «Реалом». Гости опубликовали список футболистов, которые готовы к участию в игре и приедут на стадион.

    Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

    Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес.

    Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • «Атлетико» в случае победы опередит соседей и возглавит таблицу.
    • Последняя официальная встреча между командами завершилась победой «Реала» (3:1).

    Источник: твиттер «Реала»

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