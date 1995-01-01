Бэйл и Модрич – в списке «Реала» на матч с «Атлетико»

В 22:00 по Москве начнется матч седьмого тура Примеры между «Атлетико» и «Реалом». Гости опубликовали список футболистов, которые готовы к участию в игре и приедут на стадион.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.