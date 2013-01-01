Журналист Короткин: «Игроки «Спартака» – за Кононова»

да это уже давно понятно и известно. но только вот что-то игрой свой они явно не за него
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал об отношении игроков «Спартака» к главному тренеру Олегу Кононову. Футболисты поддерживают специалиста.
«Насколько я знаю, команда – за Кононова. Русский костяк, с которым он говорит на одном языке, – за него. У футболистов спрашивали после «Урала»: ну а как вообще? Они отвечали: «Нам нравится Кононов», – сообщил журналист.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.
- Команда завтра, 29 сентября, встретится с «Оренбургом».
- Кононов работает в «Спартаке» с прошлой осени.