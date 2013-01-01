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    Журналист Короткин: «Игроки «Спартака» – за Кононова»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал об отношении игроков «Спартака» к главному тренеру Олегу Кононову. Футболисты поддерживают специалиста.

    «Насколько я знаю, команда – за Кононова. Русский костяк, с которым он говорит на одном языке, – за него. У футболистов спрашивали после «Урала»: ну а как вообще? Они отвечали: «Нам нравится Кононов», – сообщил журналист.

    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
    • Команда завтра, 29 сентября, встретится с «Оренбургом».
    • Кононов работает в «Спартаке» с прошлой осени.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5996

      piligrim1986 12 минут назад

      да это уже давно понятно и известно. но только вот что-то игрой свой они явно не за него

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