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    Уткин: «Мамаев сыграет за новый клуб больше, чем Кокорин за старый»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мыслями о вероятном переходе бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в «Ростов».

    «Мамаев в «Ростове», и отбросив сантименты в сторону, вот скажите, что лучше и менее обременительно?

    Кейс 1. «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым (не придирайтесь к юридическим формулировкам; не захотел сохранять отношения после тюрьмы, ок). Мамаев как свободный агент выбрал из нескольких предложений, полагаю, получил и подъемные. Новые отношения с новым клубом с чистого листа.

    Кейс 2. Кокорин получил моральную поддержку клуба (с тем же результатом, считая время от задержания до выхода), в итоге не имел конкурентного предложения, подписал новый контракт с прежним клубом на условиях, клубом же и предложенных. Возможно, хороших, но конкурентные всегда лучше. Теперь ему нужно доказать состоятельность после года без игры в самой богатой команде, конкурируя с сильнейшей парой нападающих в стране.

    Оба случая житейские, но положа руку как в стенке – что бы вы предпочли? Ну, конечно, первое. Никому не должен, принадлежишь себе, уже убедился в собственной нужности (я опять о конкуренции за твои услуги). Вот поэтому я не видел раньше ничего предосудительного в отношении «Краснодара» к своему «подсудимому» и ничего специально доброго в отношении «Зенита» – к своему.

    И если бы не возможность травм, я б спокойно поспорил, что Мамаев сыграет за свой новый клуб больше матчей, чем Кокорин за свой старый. К черту сантименты», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Ожидается, что Мамаев заключит с «Ростовом» двухлетний контракт с опцией продления еще на один год.
    • Кокорин подписал с «Зенитом» соглашение до конца сезона.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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