Marca: руководство «Барселоны» недовольно, что Артур провел время в компании Неймара

Полузащитник «Барселоны» Артур выложил фото совместного досуга с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Руководство каталонского клуба недовольно, что их футболист находится в дружеских отношениях с игроком, с которым клуб ведет финансовые споры.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, в свою очередь, на пресс-конференции перед матчем седьмого тура Примеры против «Хетафе» сказал, что не видит в фото Артура ничего предосудительного.

В минувшем сезоне Артур был единственным игроком «Барселоны», посетившим день рождения Неймара.

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.

Минувшим летом форвард хотел вернуться на «Камп Ноу», но клубы не сумели договориться об условиях сделки.