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    Marca: руководство «Барселоны» недовольно, что Артур провел время в компании Неймара

    Полузащитник «Барселоны» Артур выложил фото совместного досуга с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Руководство каталонского клуба недовольно, что их футболист находится в дружеских отношениях с игроком, с которым клуб ведет финансовые споры.

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, в свою очередь, на пресс-конференции перед матчем седьмого тура Примеры против «Хетафе» сказал, что не видит в фото Артура ничего предосудительного.

    • В минувшем сезоне Артур был единственным игроком «Барселоны», посетившим день рождения Неймара.
    • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.
    • Минувшим летом форвард хотел вернуться на «Камп Ноу», но клубы не сумели договориться об условиях сделки.

    text

    Публикация от text (@arthurhmelo)

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1732

      SarJr 1 час назад

      Ага, давайте ещё скажем также про чат месси и суареса с проституткой в сетях. Боже что за бред?!

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