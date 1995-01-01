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    Неймару сообщили, что финансовые разногласия с «Барселоной» нужно решить до суда, если он хочет вернуться в клуб

    Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул «Барселону» в 2017 году, и у него остались финансовые разногласия с каталонцами. Бразилец считает, что клуб должен ему 18 миллионов евро в качестве подписного бонуса (плюс пени за просрочку).

    Неймар уже дал понять «Барселоне», что отзовет иск, если ему гарантируют возвращение в команду летом. Однако, как пишет журналист Марсаль Льоренте, в Каталонии хотят обратного развития событий: сначала игрок соглашается на досудебное урегулирование. В противном случае трансфер из «ПСЖ» в «Барселону» не состоится.

    • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.
    • Минувшим летом форвард хотел вернуться на «Камп Ноу», но клубы не сумели договориться об условиях сделки.
    • «ПСЖ» планирует предложить Неймару новый контракт.

    Источник: твиттер Марсаля Льоренте

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