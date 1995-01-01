Неймару сообщили, что финансовые разногласия с «Барселоной» нужно решить до суда, если он хочет вернуться в клуб

Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул «Барселону» в 2017 году, и у него остались финансовые разногласия с каталонцами. Бразилец считает, что клуб должен ему 18 миллионов евро в качестве подписного бонуса (плюс пени за просрочку).

Неймар уже дал понять «Барселоне», что отзовет иск, если ему гарантируют возвращение в команду летом. Однако, как пишет журналист Марсаль Льоренте, в Каталонии хотят обратного развития событий: сначала игрок соглашается на досудебное урегулирование. В противном случае трансфер из «ПСЖ» в «Барселону» не состоится.