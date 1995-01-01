El Chiringuito TV: Неймар отзовет иск против «Барселоны», если клуб гарантирует его трансфер следующим летом

Судебное заседание по спору между «Барселоной» и нападающим «ПСЖ» Неймаром перенесено.

Сообщается, что стороны пытаются урегулировать вопрос мирным путем в досудебном порядке.

По информации El Chiringuito, бразилец готов отозвать иск против «Барсы», если ему гарантируют возвращение на «Камп Ноу» летом 2020 года.