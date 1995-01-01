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    El Chiringuito TV: Неймар отзовет иск против «Барселоны», если клуб гарантирует его трансфер следующим летом

    Судебное заседание по спору между «Барселоной» и нападающим «ПСЖ» Неймаром перенесено.

    Сообщается, что стороны пытаются урегулировать вопрос мирным путем в досудебном порядке.

    По информации El Chiringuito, бразилец готов отозвать иск против «Барсы», если ему гарантируют возвращение на «Камп Ноу» летом 2020 года.

    • Неймар требует выплатить ему бонус за продление контракта в 2016 году в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа.
    • «Барса» хочет вернуть 22 миллиона, которые уже были выплачены игроку за подписание нового соглашения.
    • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего «ПСЖ» выкупил его за 222 миллиона евро.
    • Минувшим летом форвард хотел вернуться на «Камп Ноу», но клубы не сумели договориться об условиях сделки.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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      portero 13 минут назад

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