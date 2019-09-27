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    «Пушка страшная». Игрок молодежки «Локомотива» Мухин забил «Зениту» с середины чужой половины поля

    Состоялся матч 11 тура первенства молодежных команд РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (2:0). Один из голов забил полузащитник москвичей Александр Мухин.

    Футболист отправил мяч в ворота с середины чужой половины поля. Видео можно посмотреть ниже.

    • На следующей неделе молодежка «Локомотива» сыграет в Юношеской лиге УЕФА против мадридского «Атлетико».
    • «Локомотив» в молодежном первенстве занимает второе место.
    • «Зенит» в турнире идет четвертым.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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