«Пушка страшная». Игрок молодежки «Локомотива» Мухин забил «Зениту» с середины чужой половины поля

Состоялся матч 11 тура первенства молодежных команд РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (2:0). Один из голов забил полузащитник москвичей Александр Мухин.

Футболист отправил мяч в ворота с середины чужой половины поля. Видео можно посмотреть ниже.

На следующей неделе молодежка «Локомотива» сыграет в Юношеской лиге УЕФА против мадридского «Атлетико».

«Локомотив» в молодежном первенстве занимает второе место.

«Зенит» в турнире идет четвертым.