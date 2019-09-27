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    Защитник «Лестера» Сеюнджу зимой может перейти в «Манчестер Сити»

    Футболист «Лестера» Джаглар Сеюнджу зимой может сменить клуб. По информации The Guardian, в услугах турецкого защитника заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    «Сити» видит в Сеюнджу замену выбывшему на полгода Эмерику Ляпорту. При этом Гвардиола ранее говорил, что его клуб не намерен зимой покупать центрального защитника.

    • Летом Сеюнджу интересовался «Арсенал».
    • Контракт игрока с «Лестером» действует до 2023 года.
    • В текущем сезоне АПЛ защитник провел шесть матчей, сделал голевой пас.

    Источник: The Guardian

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    27.09.2019 23:15
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