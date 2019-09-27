Защитник «Лестера» Сеюнджу зимой может перейти в «Манчестер Сити»

Футболист «Лестера» Джаглар Сеюнджу зимой может сменить клуб. По информации The Guardian, в услугах турецкого защитника заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Сити» видит в Сеюнджу замену выбывшему на полгода Эмерику Ляпорту. При этом Гвардиола ранее говорил, что его клуб не намерен зимой покупать центрального защитника.