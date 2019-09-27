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    Зидан: «Говорят, что «Атлетико» – команда рабочего класса, но в «Реале» люди работают не меньше»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 7-го тура Примеры против «Атлетико» поделился мнением о стереотипах, окружающих обе команды.

    «Говорят, что «Атлетико» – команда рабочего класса, народный клуб, а «Реал» – нет. Я в эти вещи не лезу. Могу лишь сказать, что люди здесь работают не меньше. Я не собираюсь ничего менять. Знаю лишь одно – болельщики «Реала» хотят гордиться своей командой, и мы собираемся сделать все для этого», – сказал Зидан.

    • Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры, «Атлетико» идет третьим.

    Источник: Marca

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