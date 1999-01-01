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    Goal: «Манчестер Юнайтед» зимой попытается купить Эриксена

    «Манчестер Юнайтед» хочет во время зимнего трансферного окна усилиться полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

    По информации Goal.com, манкунианцы готовы в январе сделать предложение о покупке датчанина.

    Летом клуб предлагал за 27-летнего футболиста 70 миллионов фунтов, однако зимой стоимость хавбека будет ниже, поскольку его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2020 года.

    Ранее сообщалось, что «Реал» планирует заключить с Эриксеном предварительное соглашение, чтобы по окончании сезона подписать его в качестве свободного агента.

    Источник: Goal.com

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