Goal: «Манчестер Юнайтед» зимой попытается купить Эриксена

«Манчестер Юнайтед» хочет во время зимнего трансферного окна усилиться полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

По информации Goal.com, манкунианцы готовы в январе сделать предложение о покупке датчанина.

Летом клуб предлагал за 27-летнего футболиста 70 миллионов фунтов, однако зимой стоимость хавбека будет ниже, поскольку его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует заключить с Эриксеном предварительное соглашение, чтобы по окончании сезона подписать его в качестве свободного агента.