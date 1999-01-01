The Mirror: «Реал» планирует в январе подписать предварительный контракт с Эриксеном

Ну если свободным агентом то круто конечно. Это не за 28 летнего азара выкладывать 100 лямов
«Реал» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена следующим летом на правах свободного агента.
По информации The Mirror, мадридцы собираются в январе заключить с футболистом предварительный контракт и дождаться истечения срока его соглашения с лондонским клубом.
Более того, в «Реале» рассчитывают, что трансфер датчанина поможет им в будущем убедить Маурисио Покеттино возглавить команду.
- В текущем сезоне 27-летний Эриксен провел за «Тоттенхэм» восемь матчей и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.