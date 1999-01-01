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    The Mirror: «Реал» планирует в январе подписать предварительный контракт с Эриксеном

    «Реал» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена следующим летом на правах свободного агента.

    По информации The Mirror, мадридцы собираются в январе заключить с футболистом предварительный контракт и дождаться истечения срока его соглашения с лондонским клубом.

    Более того, в «Реале» рассчитывают, что трансфер датчанина поможет им в будущем убедить Маурисио Покеттино возглавить команду.

    • В текущем сезоне 27-летний Эриксен провел за «Тоттенхэм» восемь матчей и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8631

      DeStar 20 минут назад

      Ну если свободным агентом то круто конечно. Это не за 28 летнего азара выкладывать 100 лямов

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