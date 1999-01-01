The Mirror: «Реал» планирует в январе подписать предварительный контракт с Эриксеном

«Реал» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена следующим летом на правах свободного агента.

По информации The Mirror, мадридцы собираются в январе заключить с футболистом предварительный контракт и дождаться истечения срока его соглашения с лондонским клубом.

Более того, в «Реале» рассчитывают, что трансфер датчанина поможет им в будущем убедить Маурисио Покеттино возглавить команду.