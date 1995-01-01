Джака – новый капитан «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назначил нового капитана команды, сообщает BBC.

По информации источника, капитанскую повязку получил полузащитник Гранит Джака.

Швейцарский хавбек сменил Лорана Косиельни, который покинул клуб летом.

Теперь Эмери необходимо определиться с кандидатурой вице-капитана. Испанский тренер выбирает между Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом.