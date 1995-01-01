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    Бистрович – перед матчем с «Уралом»: «Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала».

    «С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками. Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому», – заявил хорват.

    • Матч состоится в воскресенье, 29 сентября, в 11:30 по московскому времени.
    • ЦСКА с 22 очками на втором месте в таблице РПЛ.
    • «Урал» с 14 баллами – на 6-м месте.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1835

      Челнинец 4 минуты назад

      ой мля такие бабки получают и еще ноют 2 матча в неделю сыграть не могут, идите на завод сюки зажравшиеся！

      0
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      Рейтинг: +2214

      InterMilLano1908 31 минуту назад

      Че вы чушь несете мол че в Англии не ноют за календарь, вы дистанцию сравните! Полет в Дагестан это как из Англии в Грецию... вы подумайте, если бы кубок Англии в греции был бы? Не ныли бы??

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      Рейтинг: +11737

      bset > InterMilLano1908 7 минут назад

      Согласен. От Владикавказа до Екатеринбурга напрямую 1900 км. А Великобритания вся с севера на юг 900 км. А если брать чисто Англию, то там и вовсе около 600 км.

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      Рейтинг: +508

      Elisey13 58 минут назад

      Будь готов, Всегда готов!

      1
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      Рейтинг: +1177

      Alekxei Z. 1 час назад

      Детский лепет.

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      Рейтинг: +249

      Николай71 > Alekxei Z. 38 минут назад

      Блин, я удивляюсь игрокам из рпл. Просто дети, они что появление в команде рпл считают пиком? Будто на Эверест поднялись?
      А в Англии что они будут делать? Денег получают как в Европе, плачут как в школе первокласники, когда им дают задание чуть посложнее. Офигеть

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      Рейтинг: +2214

      InterMilLano1908 > Николай71 33 минуты назад

      В Англии не летают по 7-8 часов...там перелет час максимум...

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      Рейтинг: +2214

      InterMilLano1908 > Николай71 33 минуты назад

      У нас страна то большая поэтому это то де самое если бы Челси летел бы в Грецию на матчи кубка, они бы иак же бы и плакали на счет календаря

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      Рейтинг: +1431

      general.lizyukov > InterMilLano1908 5 минут назад

      У нас нигде нет перелетов по 7-8 часов, не завирайся. Самый дальний сейчас именно Е-бург, это из питера 2 часа 40 минут. Редкие кубковые игры не в счёт.

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