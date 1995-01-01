Бистрович – перед матчем с «Уралом»: «Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю»

ой мля такие бабки получают и еще ноют 2 матча в неделю сыграть не могут, идите на завод сюки зажравшиеся！
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала».
«С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками. Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому», – заявил хорват.
- Матч состоится в воскресенье, 29 сентября, в 11:30 по московскому времени.
- ЦСКА с 22 очками на втором месте в таблице РПЛ.
- «Урал» с 14 баллами – на 6-м месте.