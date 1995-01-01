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    «Рубин»: «Руководство полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов»

    «Рубин» на официальном сайте опубликовал обращение к своим болельщикам.

    • Команда проиграла семь из последних восьми матчей, пять из них – подряд.
    • В РПЛ казанцы занимает 10-е место.
    • В среду «Рубин» вылетел из Кубка России, разгромно проиграв «Химкам» (0:3).

    «Уважаемые болельщики ФК «Рубин»! Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.

    Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы – это делает наш коллектив более сплоченным.

    В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», – говорится в заявлении клуба.

    «Бизнес Online»: Шаронов будет тренировать «Рубин» как минимум до конца сезона

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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