ESPN: «Барселона» оспорит штраф в 300 евро за ранние переговоры с Гризманном

«Барселона» не согласна с решением Федерации футбола Испании оштрафовать клуб на 300 евро за раннее начало переговоров с нападающим Антуаном Гризманном.

По информации ESPN, каталонцы готовят апелляцию, поскольку уверены, что не совершали никаких нарушений и вину признавать не собираются.