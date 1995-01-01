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    ESPN: «Барселона» оспорит штраф в 300 евро за ранние переговоры с Гризманном

    «Барселона» не согласна с решением Федерации футбола Испании оштрафовать клуб на 300 евро за раннее начало переговоров с нападающим Антуаном Гризманном.

    По информации ESPN, каталонцы готовят апелляцию, поскольку уверены, что не совершали никаких нарушений и вину признавать не собираются.

    • «Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
    • Отступные в контракте француза снизились до 120 миллионов только 1 июля, а до этого составляли 200 миллионов.
    • Ранее сообщалось, что «Барса» начала вести переговоры с форвардом еще в марте, но конкретных доказательств на этот счет пока не предоставлено.

    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      Barçist 1 час назад

      Блауграна считает, что уплата штрафа будет равносильна признанию правонарушений при переводе француза,а Барселона считает, что они не нарушили никаких правил.
      Комитет не признал Барсу виновной в каких-либо серьезных нарушениях и постановил, что «Барселона» виновна в «мелких нарушениях» в отношении перевода Гризманна из « Атлетико Мадрид» . У Los Colchoneros также есть десять дней для обжалования решения.

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