Чалов: «В детстве кумиром был Дрогба»

Эх Федя надо бы тебе массу мышечную чутка набрать, а то совсем доходяга
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, на кого из футболистов он равнялся в детстве.
«В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества», – сказал Чалов.
- 21-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор футболист провел 98 матчей, забил 34 гола и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.