Чалов: «В детстве кумиром был Дрогба»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, на кого из футболистов он равнялся в детстве.

«В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества», – сказал Чалов.