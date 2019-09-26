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    Чалов: «В детстве кумиром был Дрогба»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, на кого из футболистов он равнялся в детстве.

    «В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества», – сказал Чалов.

    • 21-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор футболист провел 98 матчей, забил 34 гола и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2199

      InterMilLano1908 1 минуту назад

      Эх Федя надо бы тебе массу мышечную чутка набрать, а то совсем доходяга

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