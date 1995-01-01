Джеррард: «Польщен словами Клоппа. Но мы хотим, чтобы он остался в «Ливерпуле» на долгие годы»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о своем преемнике.

«Я был удивлен и польщен одновременно. Но Клопп, если читать его слова внимательно, сказал, что я должен стать следующим тренером в случае его ухода завтра.

Юрген Клопп не будет уволен завтра. Я не хочу, чтобы его уволили завтра. Он проделывает фантастическую работу.

Я – фанат «Ливерпуля». Я уверен, что каждый фанат «Ливерпуля» на планете одобряет то, что я говорю. Мы хотим, чтобы он оставался на многие годы и принес как можно больше успехов нашему клубу», – сказал Джеррард.

Ранее Клопп рассказал, что видит Джеррарда своим преемником в английском клубе.