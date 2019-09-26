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    МВД – о запирании фанатов на трибуне: «Матч прошел без замечаний. «Спартак» поблагодарил за теплый прием»

    В МВД прокомментировали запирание болельщиков московского «Спартака» на секторе во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).

    «Матч прошел без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за теплый прием», – сказали в пресс-службе МВД.

    • Сотрудники стадиона в Набережных Челнах заперли на ключ фанатов «Спартака» во время матча.
    • «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.

    Источник: Inkazan.ru

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9739

      vladimir-7 35 минут назад

      Из клетки болельщиков спартака и не выпускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      alarm 47 минут назад

      в загон хряков!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      seth343 > alarm 34 минуты назад

      Ты **** всегда будешь в минусах, даже отвечать тебе ни чего не буду

      -1
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