МВД – о запирании фанатов на трибуне: «Матч прошел без замечаний. «Спартак» поблагодарил за теплый прием»

Из клетки болельщиков спартака и не выпускать.
В МВД прокомментировали запирание болельщиков московского «Спартака» на секторе во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).
«Матч прошел без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за теплый прием», – сказали в пресс-службе МВД.
- Сотрудники стадиона в Набережных Челнах заперли на ключ фанатов «Спартака» во время матча.
- «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.
twit text
— Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019