МВД – о запирании фанатов на трибуне: «Матч прошел без замечаний. «Спартак» поблагодарил за теплый прием»

В МВД прокомментировали запирание болельщиков московского «Спартака» на секторе во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).

«Матч прошел без каких-либо замечаний. Более того, представитель «Спартака» поблагодарил за организацию матча и за теплый прием», – сказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники стадиона в Набережных Челнах заперли на ключ фанатов «Спартака» во время матча.

«Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.