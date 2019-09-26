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    Сутормин: «Миша Кержаков спел песню про меня в раздевалке, Иве очень понравилось. И все, зашло»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как появилась песня «Лешка Сутормин».

    — Нравится ли вам главный хит осени, который исполняет в ваш адрес Михаил Кержаков?

    — Хах, мне кажется, его сейчас все исполняют. Видите, все получается, забиваю, так что пускай дальше поют!

    — Как эта песня вообще появилась?

    — На тренировке. Миша рассказал в раздевалке, что ехал в машине и услышал по радио этот мотив, вспомнил мою фамилию и пошло-поехало. Он спел в раздевалке, Иве (Ивановичу – прим. «Бомардира») очень понравилось. И все, зашло, – сказал Сутормин.

    Ранее «Зенит» в TikTok разместил видео с песней «Лешка Сутормин» на мотив хита ATC – Around the World (La La La La La).

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32780

      portero 43 минуты назад

      Забивай дальше давай, и в ЛЧ.

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