Sport24: Алексей Миранчук сыграет против «Зенита»

По информации Sport24, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет выйти на поле в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Миранчук не сыграет с «Балтикой», его возвращение ожидается к игре с «Зенитом».