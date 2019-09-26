Sport24: Алексей Миранчук сыграет против «Зенита»

поберегли бы муранчука на атлетико, хотя... там и с муранчуком ничего не светит...
По информации Sport24, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет выйти на поле в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Миранчук не сыграет с «Балтикой», его возвращение ожидается к игре с «Зенитом».
- «Локомотив» сыграет с «Зенитом» 28 сентября.
- Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).