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    Sport24: Алексей Миранчук сыграет против «Зенита»

    По информации Sport24, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сможет выйти на поле в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».

    Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Миранчук не сыграет с «Балтикой», его возвращение ожидается к игре с «Зенитом».

    • «Локомотив» сыграет с «Зенитом» 28 сентября.
    • Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1384

      Борат 11 минут назад

      поберегли бы муранчука на атлетико, хотя... там и с муранчуком ничего не светит...

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