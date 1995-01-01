Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Кикнадзе: «Состав «Локомотива» на матч с «Балтикой» показывает, что календарь на следующий год надо будет хорошо обдумать»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России от «Балтики» (1:1; 4:1 по пенальти) высказался о календаре.

    «Что касается нашего состава на этот матч, то это показывает, что календарь на следующий год надо будет хорошо обдумать. С РФС и РПЛ мы уже ведем интенсивное обсуждение, какие-то вопросы обсудим в пятницу на собрании Лиги.

    Календарь надо составлять внимательнее, может, искать другие даты для Кубка, или тщательнее отбирать состав участников 1/16. Это все вопрос обсуждения, нужно систему делать. Такой состав поехал потому, что мы физически не могли поступить по-другому, это было невозможно.

    Что касается отсутствия кого-то из штаба, то все работают по своим направлениям. Я понимаю, что РФС пытался принять максимально взвешенное решение в тех рамках, в которых они оказались. Решили сыграть все матчи 25. Варианты исправить проблемы клубов в рамках календаря практически отсутствовали. Я могу понять их ситуацию, но ее надо дорабатывать и исправлять на следующий год, нужна совместная работа», – сказал Кикнадзе.

    Кикнадзе также заявил, что никакого разочарования от результата матча у него нет.

    • В Калининграде «Локомотив» выпустил состав, близкий к резервному.
    • Ранее «Локомотив» просил РФС перенести матч с «Балтикой». 28-го сентября «Локо» сыграет с «Зенитом» в РПЛ, 1 октября – с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4229

      серега кашин 29 минут назад

      все наши клубы так стремятся в европу, а играть по такому графику как они почемуто не могут, там по несколько месяцев два матча в неделю и так не ноют

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106829
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru