Кикнадзе: «Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. «Локомотив» показал себя достойно»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение московской команды в матче 1/16 финала с «Балтикой» (1:1; 4:1 по пенальти).

«Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. Мы поехали молодежным составом, плюс были ребята, которые возвращаются после травм или не имеют достаточного количества практики. Играть с листа всегда тяжело, «Балтика» была предельно мотивирована на игру.

В данной ситуаций наша команда показала себя достойно. Мы бились, играли. Это самое главное, чего мы требуем от команды – результат придет, идем дальше», – сказал Кикнадзе.