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    Кикнадзе: «Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. «Локомотив» показал себя достойно»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение московской команды в матче 1/16 финала с «Балтикой» (1:1; 4:1 по пенальти).

    «Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. Мы поехали молодежным составом, плюс были ребята, которые возвращаются после травм или не имеют достаточного количества практики. Играть с листа всегда тяжело, «Балтика» была предельно мотивирована на игру.

    В данной ситуаций наша команда показала себя достойно. Мы бились, играли. Это самое главное, чего мы требуем от команды – результат придет, идем дальше», – сказал Кикнадзе.

    • В среду «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Балтике» и вылетел из турнира.
    • «Локомотив» в прошлом сезоне завоевал Кубок России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      olegmore 15 минут назад

      Интересный был матч. Даже не жалко занятых тут https://www.creditura.ru/creditcards денег

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