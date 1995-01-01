Кубок России. «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Балтике» и вылетел из турнира

Реформа Кубка России:
-Двухматчевое противостояние
-Всем удобный календарь(время года,еврокубки)
-Все клубы РПЛ скидываются перед началом турнира по миллиону,создавая тем самым призовой фонд и наличие "интереса" к Кубку!
-Арбитры: качественные,может лучше иностранцы)
-Призы и подарки(лучшим во всех линиях поля),или какая-то другая мотивация)
..Хотя.Когда бьешься за кубок лучшей страны на планете,какая еще нужна мотивация!?
В 1/16 финала Кубка России «Локомотив» встречался с «Балтикой». В серии пенальти представитель ФНЛ оказался сильнее.
Кубок России. 1/16 финала
Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 4:1 по пенальти)
Голы: 0:1 – Эдер, 35; 1:1 – Казаев, 71.