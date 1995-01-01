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    Кубок России. «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Балтике» и вылетел из турнира

    В 1/16 финала Кубка России «Локомотив» встречался с «Балтикой». В серии пенальти представитель ФНЛ оказался сильнее.

    Кубок России. 1/16 финала

    Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 4:1 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Эдер, 35; 1:1 – Казаев, 71.

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1386

      Антон bx14e 6 минут назад

      Реформа Кубка России:
      -Двухматчевое противостояние
      -Всем удобный календарь(время года,еврокубки)
      -Все клубы РПЛ скидываются перед началом турнира по миллиону,создавая тем самым призовой фонд и наличие "интереса" к Кубку!
      -Арбитры: качественные,может лучше иностранцы)
      -Призы и подарки(лучшим во всех линиях поля),или какая-то другая мотивация)
      ..Хотя.Когда бьешься за кубок лучшей страны на планете,какая еще нужна мотивация!?

      0
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      Рейтинг: +352

      seth343 11 минут назад

      Балтика больше хотела победить чем Локо

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      Рейтинг: +1386

      Антон bx14e 18 минут назад

      А такая сетка легкая была..Прошли бы Балтику,Торпедо,Оренбург..полуфинал,и финал(

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      Рейтинг: +67

      Вальдемар IV > Антон bx14e 11 минут назад

      побойтесь бога не каждый же год сухину напрягать

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      Рейтинг: +293

      Я - легенда 20 минут назад

      Локомотив с Рыбусем и Рыбчинским рыбкой вылетел из Кубка России ;)

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      Рейтинг: +199

      Drapik 27 минут назад

      у локо полуторный состав

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      Рейтинг: +288

      kazak161 28 минут назад

      Хороший футбол! Спасибо Балтике и Локомотиву!

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      Рейтинг: +6689

      ivanthebest 30 минут назад

      Минус Локо, Динамо, Краснодар... Такими темпами до полуфинала из РПЛ никто не доберётся...

      1
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      Рейтинг: +780

      Sedoi_Goblin 30 минут назад

      Обидно,однако.. Но.. " Балтика"-обожаю об**бать.. С победой калининградцы!!!

      0
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      Рейтинг: +288

      kazak161 30 минут назад

      Балтика в своей белой форме напомнила Реал, очень сильно настроились на игру,молодцы вот как надо играть против лидеров! Ну а Семину только СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Самый нормальный мужик который борется в кубке!

      2
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      Рейтинг: +293

      Я - легенда > kazak161 17 минут назад

      Судя по всему, Сёмин решил, что в чемпионате и Лиге Чемпионов бороться важнее
      ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

      0
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      Рейтинг: +5120

      Агасфер 30 минут назад

      Огонь матч,лучший матч дня!Браво,"Балтика"!

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