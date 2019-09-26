РФС – о фанатах в клетке на матче КАМАЗ – «Спартак»: «Изучаем ситуацию»

Пресс-служба Российского футбольного союза прокомментировала ситуацию с фанатами «Спартака», которых заперли в клетке во время матча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.

«Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча «КАМАЗа» и у представителей службы безопасности «Спартака», – сообщили в РФС.

«Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.

Стюард стадиона в Набережных Челнах закрыл на ключ калитку, через которую болельщики столичной команды заходили на гостевой сектор.

Действия сотрудников арены нарушили правила безопасности.

Фанатов «Спартака» во время матча с КАМАЗом заперли на трибуне на ключ