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    РФС – о фанатах в клетке на матче КАМАЗ – «Спартак»: «Изучаем ситуацию»

    Пресс-служба Российского футбольного союза прокомментировала ситуацию с фанатами «Спартака», которых заперли в клетке во время матча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.

    «Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча «КАМАЗа» и у представителей службы безопасности «Спартака», – сообщили в РФС.

    • «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.
    • Стюард стадиона в Набережных Челнах закрыл на ключ калитку, через которую болельщики столичной команды заходили на гостевой сектор.
    • Действия сотрудников арены нарушили правила безопасности.

    Фанатов «Спартака» во время матча с КАМАЗом заперли на трибуне на ключ

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +355

      seth343 2 минуты назад

      Изучите и примите меры, только не языком, а делом. Вы все ждете пока ЧП не случится.

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