РФС – о фанатах в клетке на матче КАМАЗ – «Спартак»: «Изучаем ситуацию»

Изучите и примите меры, только не языком, а делом. Вы все ждете пока ЧП не случится.
Пресс-служба Российского футбольного союза прокомментировала ситуацию с фанатами «Спартака», которых заперли в клетке во время матча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.
«Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча «КАМАЗа» и у представителей службы безопасности «Спартака», – сообщили в РФС.
- «Спартак» выиграл у КАМАЗа со счетом 2:1.
- Стюард стадиона в Набережных Челнах закрыл на ключ калитку, через которую болельщики столичной команды заходили на гостевой сектор.
- Действия сотрудников арены нарушили правила безопасности.
Фанатов «Спартака» во время матча с КАМАЗом заперли на трибуне на ключ