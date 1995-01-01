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    Романцев – о «Спартаке»: «Как тренер я считаю, что надо набраться терпения, а у болельщика своя философия – дай результат, а остальное все лирика»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.

    – После поражения «Спартака» от «Урала» и проигрыша в Уфе, болельщики стали открыто требовать отставки Кононова. Есть какой-то рецепт, как вести себя и работать тренеру в такой обстановке?

    – Может и есть, но я его не знаю. В данном случае все индивидуально. Просто надо пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют и делают крепче. Вот такую проверку на прочность сейчас предстоит пройти и «Спартаку» и его тренеру.

    – Не удивляет, что после разговоров о том, что «Спартак» отлично провел селекционную компанию, он так невыразительно выглядит в чемпионате?

    – Хочу подчеркнуть, что комплектование проходило на перспективу. И как тренер я считаю, что в этой ситуации надо набраться терпения. А у болельщика своя философия – дай результат, а остальное все лирика!

    – Выходит трибуны всегда правы?

    – Кроме как в одном – нельзя оскорблять игроков и тренеров своей команды. К счастью, в мои времена в «Спартаке» такого не было, хотя поводы случались. Но и сейчас большинство болельщиков хорошие, преданные клубу люди.

    – Вы сказали, что спартаковским фанатам надо набраться терпения. Это означает, что Кононов должен продолжить работу?

    – Сейчас идет строительство по сути новой команды. И спешка здесь ни чему хорошему никогда не приводила.

    • В среду «Спартак» одолел КАМАЗ в 1/16 финала Кубка России (2:1).
    • До этого москвичи проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.
    • Команда вылетела из Лиги Европы, а в РПЛ занимает 9-е место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1194

      Дедуктор 3 минуты назад

      Романцев на данный момент = обычный прощелыга от футбола. Словеса которого некоторые имяреки почему то за истину в последней инстанции воспринимают.
      Да, и сам Романцев что выстроил и что выиграл? Имея в то время в распоряжении неограниченную возможность собирать в команде лучших игроков страны, не выиграл ни одного евротитула. Вообще. Ноль. Кто то терпел его затяжное нахождение у руля. Кто то завывал от восторга от созерцания кучки внутренних дер...мо титулов. Лично я ждал настоящих успехов. Их не было и нет.

      0
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      Рейтинг: +296

      Я - легенда 25 минут назад

      Нет, всё же здесь реально деградация команды вырисовывается. Если идёт продуктивный и поступательный процесс строительства коллектива, то получается, что от матча к матчу должен быть заметен прогресс или хотя бы стабильность в игре, но не регресс же. А выходит так, что команда, в которую пришли летом новички, вначале лучше играла, когда только собралась. А с течением времени стала играть хуже и всем проигрывать. Абсурд!

      0
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      Рейтинг: +1791

      Ruryu 26 минут назад

      Блин,всегда думал,что на перспективу,это академия собственная,а селекция,особенно иностранная,на ближайший результат... наверное,я ничего не понимаю....

      1
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      Рейтинг: +1378

      Борат 31 минуту назад

      а где пост жени кафельникова???
      где хвалебные оды усатого поварёнка???

      2
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      Рейтинг: +5992

      piligrim1986 34 минуты назад

      Может Иваныч и прав, как тренер, судит со своей колокольни...
      дань конону-разрушителю доработать до перерыва. сейчас все-равно толку не будет в замене

      0
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      Рейтинг: +296

      Я - легенда 35 минут назад

      Сдаётся мне, что с учётом такой сложности и длительности создания происходит строительство очень непростого и вместе с тем хрупкого механизма.

      Допустим в итоге он будет построен. Но потом, скажем, два-три-четыре игрока из него вылетят из-за травм или перехода в другую команду. И что будет тогда? Снова всё развалится и начнётся новое строительство-латание дыр? По-моему, другого ожидать и не стоит.

      1
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      Рейтинг: +14468

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Олег Иваныч, терпеть и ждать можно когда хоть что-то просматривается в игре и есть искра в глазах у игроков. А сейчас нет ни того, ни другого. Нам что, надеяться на чудо??? """"""""""""""""""

      0
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      Рейтинг: +6982

      ufos73 1 час назад

      Олежка ты как тренер закончился в нулевых, и это видно особенно как ты негативно относился к Каррере и позитивно к пиджаку...

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      Рейтинг: +46

      Mak-syt > ufos73 55 минут назад

      А как он может относиться к Итальяшке который говорит легенде Спартака выучить итальянский язык чтоб с ним общаться???

      3
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      Рейтинг: +6982

      ufos73 > Mak-syt 2 минуты назад

      Он это сказал, потому что некоторые суют свой нос не в свое дело...
      Да и тренерскую работу Мессимо Олежка как то не очень то оценивал

      0
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      Рейтинг: +20787

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Всем известно, что происходит с долгостроями - они начинают разрушаться. Если руководство и тренер так долго не могут построить команду, высказывания Романцева выглядят, как предложение стать долбодятлами.

      3
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      Рейтинг: +46

      Mak-syt 1 час назад

      Олег Иванович прав ждём,верим,терпим!всё будет

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