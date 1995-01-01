Романцев – о «Спартаке»: «Как тренер я считаю, что надо набраться терпения, а у болельщика своя философия – дай результат, а остальное все лирика»

Романцев на данный момент = обычный прощелыга от футбола. Словеса которого некоторые имяреки почему то за истину в последней инстанции воспринимают.
Да, и сам Романцев что выстроил и что выиграл? Имея в то время в распоряжении неограниченную возможность собирать в команде лучших игроков страны, не выиграл ни одного евротитула. Вообще. Ноль. Кто то терпел его затяжное нахождение у руля. Кто то завывал от восторга от созерцания кучки внутренних дер...мо титулов. Лично я ждал настоящих успехов. Их не было и нет.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.
– После поражения «Спартака» от «Урала» и проигрыша в Уфе, болельщики стали открыто требовать отставки Кононова. Есть какой-то рецепт, как вести себя и работать тренеру в такой обстановке?
– Может и есть, но я его не знаю. В данном случае все индивидуально. Просто надо пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют и делают крепче. Вот такую проверку на прочность сейчас предстоит пройти и «Спартаку» и его тренеру.
– Не удивляет, что после разговоров о том, что «Спартак» отлично провел селекционную компанию, он так невыразительно выглядит в чемпионате?
– Хочу подчеркнуть, что комплектование проходило на перспективу. И как тренер я считаю, что в этой ситуации надо набраться терпения. А у болельщика своя философия – дай результат, а остальное все лирика!
– Выходит трибуны всегда правы?
– Кроме как в одном – нельзя оскорблять игроков и тренеров своей команды. К счастью, в мои времена в «Спартаке» такого не было, хотя поводы случались. Но и сейчас большинство болельщиков хорошие, преданные клубу люди.
– Вы сказали, что спартаковским фанатам надо набраться терпения. Это означает, что Кононов должен продолжить работу?
– Сейчас идет строительство по сути новой команды. И спешка здесь ни чему хорошему никогда не приводила.
- В среду «Спартак» одолел КАМАЗ в 1/16 финала Кубка России (2:1).
- До этого москвичи проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.
- Команда вылетела из Лиги Европы, а в РПЛ занимает 9-е место.