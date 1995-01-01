Джикия: «Давайте больше не будем вспоминать о неприятной полосе «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал поскорее забыть кризисный период сезона в исполнении команды.

Москвичи проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.

«Спартак» вылетел из Лиги Европы, а в РПЛ занимает 9-е место.

В среду команда одолела КАМАЗ в 1/16 финала Кубка России (2:1).

«По поводу нашей неприятной полосы, давайте больше не будем вспоминать. Мы сегодня победили, да и вообще была кубковая игра, давайте лучше о нeм, а всe, что было до него, оставим в прошлом», – сказал Джикия.

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