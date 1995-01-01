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    Джикия: «Давайте больше не будем вспоминать о неприятной полосе «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал поскорее забыть кризисный период сезона в исполнении команды.

    • Москвичи проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.
    • «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а в РПЛ занимает 9-е место.
    • В среду команда одолела КАМАЗ в 1/16 финала Кубка России (2:1).

    «По поводу нашей неприятной полосы, давайте больше не будем вспоминать. Мы сегодня победили, да и вообще была кубковая игра, давайте лучше о нeм, а всe, что было до него, оставим в прошлом», – сказал Джикия.

    Главное из Кубка. Дубли Понсе и Погребняка, внезапный вылет «Краснодара» и «Рубина»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5124

      Агасфер 1 минуту назад

      Компания "Забыть Герострата".

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      Рейтинг: +5987

      piligrim1986 3 минуты назад

      мы перестанем про нее вспоминать, когда она закончится, но пока не видать ни конца ни края, ибо Камаз - это не начало светлой полосы ни разу

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      Рейтинг: +2307

      TOMSON 9 минут назад

      Ну так, вы вскоре сами напомните.

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      Рейтинг: +819

      AHTUNGBOL 13 минут назад

      Удобно в принципи, ещё несколько матчей в РПЛ слить, потом чудом обыграть Ростов в кубке и опять сказать, что дескать не надо вспоминать былое..))

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