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    Тихонов: «Будь совесть у людей, купивших Ларссона, они бы его сейчас же продали, пока есть возможность»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал игру нападающего Джордана Ларссона в матче 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1). Шведский форвард провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Лоренцо Мельгарехо.

    «Смотрю за игрой Ларссона. Если бы была совесть у людей, которые этого футболиста привозили, они бы сейчас его забрали и куда-нибудь продали, пока есть возможность. Ни одной передачи вперед от него не увидел. Все либо назад, либо поперек», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Спартак» купил Ларссона этим летом из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • Швед подписал с красно-белыми контракт на четыре года.
    • В шести матчах за «Спартак» Ларссон забил один гол.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1615

      Д Альбертини 1 час назад

      Жаль, это не полный монолог Андрея Тихонова, а лишь его часть.. Он все сказал абсолютно по делу!

      1
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      Рейтинг: +466

      СМЕРШiРУ > Д Альбертини 1 час назад

      Хорошо Ларсон плох. Но и Зобнин плох и Ждикия плох и Тилл плох и Гулиев плох и Рассказов плох. Весь Спартак просто отстой. Тихонов сказал но не подумал. Сам то он хорош как тренер ??? Говорить то что он сказал большого ума не нужно. Вот если бы он причину озвучил вот то дело было бы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6008

      derrik2000 1 час назад

      А давайте-ка посмотрим под другим углом на то, что этот Ларссон из матча в матч в основе играет.
      Ведь, перед тем, как его продать, необходимо полностью убедиться в его "корявости", как ГТ, так и руководству клуба: всё таки именно РУКОВОДСТВО выделило деньги на его покупку.
      Ну, ошиблись, а кто, как говорится, от этих ошибок застрахован?
      Если до зимы не будет выполнять те задачи, на которые рассчитывали. когда принимали решение о его покупке, то зимой можно и продать.
      Хрен с ним, что подешевле, чем купили, но иметь БАЛЛАСТ в основе и в зарплатной ведомости до окончания контракта дороже выйдет.
      Это как случай с Ваней Саенко.
      Правда, последний после окончания контракта со Спартаком, повесил бутсы на гвоздь: раскрыл в себе продюсерский талант. )))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +3301

      paracetamol 1 час назад

      Деньги поделены, вопрос закрыт!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +208

      playsh 1 час назад

      Засланный казачок...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5356

      Сильвербой 1 час назад

      Андрей, ты в какой стране живешь!!!??? Когда дело касается денег, о какой совести может идти речь????

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1363

      Борат 1 час назад

      Олег Кононов его ещё раскроет! И тогда вы все ещё попляшете!!!

      2
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      Рейтинг: +20187

      oyabun 1 час назад

      Абсолютно согласен с Андреем. Мало того что сам швед не приносит никакой пользы на поле, так еще и занимает место Бакаева, который наиболее эффективен именно на правом фланге.

      8
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      Рейтинг: +246

      Николай71 > oyabun 1 час назад

      Полностью согласен с тобой.

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