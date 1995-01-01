Тихонов: «Будь совесть у людей, купивших Ларссона, они бы его сейчас же продали, пока есть возможность»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал игру нападающего Джордана Ларссона в матче 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1). Шведский форвард провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Лоренцо Мельгарехо.

«Смотрю за игрой Ларссона. Если бы была совесть у людей, которые этого футболиста привозили, они бы сейчас его забрали и куда-нибудь продали, пока есть возможность. Ни одной передачи вперед от него не увидел. Все либо назад, либо поперек», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».