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    Шатов: «На матчи «Зенита» всегда приходят полные стадионы»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» в матче 1/16 финала Кубка России. Петербуржцы уступали со счетом 0:1 после первого тайма, однако победили в итоге со счетом 2:1 благодаря голам Алексея Сутормина и Роберта Мака и вышли в следующий раунд.

    — Типичная кубковая игра, легких соперников не бывает, несмотря на то, что попадаются команды рангом ниже — из первой и второй лиги. На матчи с такими командами, как «Зенит», всегда приходят полные стадионы, и все футболисты отдаются полностью. Поэтому нам было тяжело. Считаю, что выиграли заслуженно, пропустили необязательный гол, к сожалению, но это футбол. Потом нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли. Я считаю, что результат сегодняшнего матча закономерен.

    — Переживания были после перерыва, ваша команда уступала.

    — Мы уступали, но мы играли хорошо и уверенно, как и планировали. Знали, что если и дальше будем продолжать гнуть свою линию, у нас обязательно будут моменты — вопрос в том, реализуем мы их или нет. Хорошо, что мы их использовали. Надо отдать должное: «Енисей» по игре и по футболистам, которые выступают за команду, обязательно должны подняться с последнего места в таблице. Ребята играют в футбол и стараются. В первую очередь — игра, а уже потом результат. Думаю, у них все будет хорошо.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3297

      paracetamol 32 минуты назад

      Даже на резервный состав. Шатов был лучшим!

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