Широков: «Спартак» сам может позволить себе проиграть КАМАЗу»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.

«КАМАЗ – не кубковая команда. КАМАЗу сегодня будет трудно. Но «Спартак» сам может позволить себе проиграть», – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».