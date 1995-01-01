Широков: «Спартак» сам может позволить себе проиграть КАМАЗу»

Федун считает нормальным что Спартак сейчас проигрывает всем подряд, причем отнюдь не топовым командам. Ибо потому что "Идет строительство новой команды под руководством мудрого Кононова". А то что это строительство уже очень неприлично затянулось, предпочитает не замечать. Иначе придется признаться что круто ошибся в выборе кандидатуры ГТ, когда искали замену Каррере.
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.
«КАМАЗ – не кубковая команда. КАМАЗу сегодня будет трудно. Но «Спартак» сам может позволить себе проиграть», – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».
- Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в среду, начало – в 18.30 по московскому времени
- По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.