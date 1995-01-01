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    Широков: «Спартак» сам может позволить себе проиграть КАМАЗу»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.

    «КАМАЗ – не кубковая команда. КАМАЗу сегодня будет трудно. Но «Спартак» сам может позволить себе проиграть», – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».

    • Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в среду, начало – в 18.30 по московскому времени
    • По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20165

      oyabun 8 минут назад

      Федун считает нормальным что Спартак сейчас проигрывает всем подряд, причем отнюдь не топовым командам. Ибо потому что "Идет строительство новой команды под руководством мудрого Кононова". А то что это строительство уже очень неприлично затянулось, предпочитает не замечать. Иначе придется признаться что круто ошибся в выборе кандидатуры ГТ, когда искали замену Каррере.

      0
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      Рейтинг: +68

      Урия Гип 1 18 минут назад

      Надо сосредоточиться на чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +925

      Genz 22 минуты назад

      Равные команды. У них Уклон на атаку, оголив тылы. Результат зависит от удачи. Возможно неудачи Спартака в четырех матчах связаны с указанием Кононова за 4 часа до матча игрокам нужно анонировать писю. Чтобы снять напряжение и раскованно играть, избежав спазмы мышц. Не пошла методика, бывает...

      -1
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      Рейтинг: +8537

      Диктор 30 минут назад

      Слова гамдона-проиграть Камазу будет уже полный перебор.

      1
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      Рейтинг: +1358

      Борат 1 час назад

      надеюсь спартак сегодня нас порадует стеночками-забеганиями, кононов скажет, что вернулись править, а потом проиграет оренбургу!

      2
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      Рейтинг: +3288

      paracetamol > Борат 1 час назад

      И КАМАЗУ и Оренбургу.

      -2
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      Рейтинг: +3288

      paracetamol 1 час назад

      Это неудивительно. Вылетели из ЛЕ, чтобы стать чемпионами, а уж Кубок - это отстой!

      -1
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      Рейтинг: +118

      Борис23 1 час назад

      Скорее всего так и будет

      -2
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