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    Мурило, Идову и Кверквелия прибыли в Калининград на матч «Локомотива» с «Балтикой»

    Футболисты «Локомотива» прилетели в Калининград, где в среду пройдет матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой».

    В клубном твиттере опубликованы фото игроков, которые летели на матч. Среди них – защитники Брайан Идову, Мурило и Соломон Кверквелия.

    • «Локомотив» не озвучивал заявку на матч с «Балтикой». Ранее в соцсетях появилось фото с якобы черновиком «Локомотива», в котором написан стартовый состав москвичей на кубковый матч с «Балтикой». В нем присутствовали Идову, Мурило и Кверквелия, однако в основном были указаны резервисты.
    • «Локомотив» в твиттере ответил на публикацию с «черновиком».
    • Матч «Балтика» – «Локомотив» начнется в 21:30 мск.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3288

      paracetamol 1 час назад

      Второй состав чтоль? Зенита испугались?

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