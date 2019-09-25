Мурило, Идову и Кверквелия прибыли в Калининград на матч «Локомотива» с «Балтикой»

Футболисты «Локомотива» прилетели в Калининград, где в среду пройдет матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой».

В клубном твиттере опубликованы фото игроков, которые летели на матч. Среди них – защитники Брайан Идову, Мурило и Соломон Кверквелия.

«Локомотив» не озвучивал заявку на матч с «Балтикой». Ранее в соцсетях появилось фото с якобы черновиком «Локомотива», в котором написан стартовый состав москвичей на кубковый матч с «Балтикой». В нем присутствовали Идову, Мурило и Кверквелия, однако в основном были указаны резервисты.

«Локомотив» в твиттере ответил на публикацию с «черновиком».

Матч «Балтика» – «Локомотив» начнется в 21:30 мск.