«Буду болеть за хороший футбол!» Дзагоев пообщался с Савиным перед матчем «Алания» – ЦСКА

Аналия не победит!!!
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сказал блогеру Евгению Савину, за кого будет болеть в матче 1/16 Кубка России между московским клубом и «Аланией» из Владикавказа.
«Чего вы не спрашиваете, за кого Дзага будет болеть в этом матче?» – сказал Савин, снимавший на видео встречу хавбека ЦСКА с осетинскими болельщиками.
«За кого сегодня буду болеть? За хороший футбол!» – ответил ему Дзагоев.
- Дзагоев родился в Беслане, играл за молодежные команды из Владикавказа.
- Матч между «Аланией» и ЦСКА пройдет в среду, начало – в 18:00 по московскому времени.
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— Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) September 25, 2019