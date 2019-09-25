«Буду болеть за хороший футбол!» Дзагоев пообщался с Савиным перед матчем «Алания» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сказал блогеру Евгению Савину, за кого будет болеть в матче 1/16 Кубка России между московским клубом и «Аланией» из Владикавказа.

«Чего вы не спрашиваете, за кого Дзага будет болеть в этом матче?» – сказал Савин, снимавший на видео встречу хавбека ЦСКА с осетинскими болельщиками.

«За кого сегодня буду болеть? За хороший футбол!» – ответил ему Дзагоев.

Дзагоев родился в Беслане, играл за молодежные команды из Владикавказа.

Матч между «Аланией» и ЦСКА пройдет в среду, начало – в 18:00 по московскому времени.