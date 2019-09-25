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    «Буду болеть за хороший футбол!» Дзагоев пообщался с Савиным перед матчем «Алания» – ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сказал блогеру Евгению Савину, за кого будет болеть в матче 1/16 Кубка России между московским клубом и «Аланией» из Владикавказа.

    «Чего вы не спрашиваете, за кого Дзага будет болеть в этом матче?» – сказал Савин, снимавший на видео встречу хавбека ЦСКА с осетинскими болельщиками.

    «За кого сегодня буду болеть? За хороший футбол!» – ответил ему Дзагоев.

    • Дзагоев родился в Беслане, играл за молодежные команды из Владикавказа.
    • Матч между «Аланией» и ЦСКА пройдет в среду, начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Joly Horse 52 51 минуту назад

      Аналия не победит!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      playsh 1 час назад

      Дзага, ну что ты такой рыхлый, сплошные травмы,уже со счёта сбились.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      SPbZenit12 > playsh 1 час назад

      Зато орал: "Сосать Зенит!" вместе с фанатами ЦСКА

      0
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      ...
      Рейтинг: +1505

      Derzkiy1 > SPbZenit12 25 минут назад

      Что то лишнего он говорил?

      0
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