«Спартак» обратился к фанатам перед кубковым матчем с КАМАЗом

а я,в свою очередь,очердной раз прошу игроков Спартака(тренера бесполезно просить,он там для мебели) начать играть в футбол.пусть и нет законов наказывающих футболиста за то что он имитирует футбол на поле,но... хватит быть гондонами,начните играть
«Спартак» попросил своих болельщиков не использовать пиротехническия изделия на матче 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.
«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры! Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится на сайте «Спартака».
Клуб также сообщил, что болельщики красно-белых смогут зайти на стадион в Набережных Челнах за три часа до начала игры.
- Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в среду, начало – в 18.30 по московскому времени
- По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.