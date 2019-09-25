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    «Спартак» обратился к фанатам перед кубковым матчем с КАМАЗом

    «Спартак» попросил своих болельщиков не использовать пиротехническия изделия на матче 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.

    «Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры! Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится на сайте «Спартака».

    Клуб также сообщил, что болельщики красно-белых смогут зайти на стадион в Набережных Челнах за три часа до начала игры.

    • Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в среду, начало – в 18.30 по московскому времени
    • По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      Каратель 13 минут назад

      а я,в свою очередь,очердной раз прошу игроков Спартака(тренера бесполезно просить,он там для мебели) начать играть в футбол.пусть и нет законов наказывающих футболиста за то что он имитирует футбол на поле,но... хватит быть гондонами,начните играть

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      Рейтинг: +6644

      silver29 20 минут назад

      Скажу честно пока пиНджак изображает тренера мне на этих смотринах делать нечего, Федун не уважает мнение болельщиков, я не поддерживаю его финансово (((((((

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