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    Пике: «Предсезонка не помогла «Барселоне», но мы не можем искать себе оправданий»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал интервью после победы над «Вильярреалом» (2:1) в шестом туре Примеры.

    «Обычно мы начинаем сезон лучше. Предсезонка нам не помогла. Было много переездов, из-за чего было меньше времени на тренировки.

    Но мы – «Барселона», мы не можем искать себе оправданий. Мы должны побеждать. Сегодняшний результат очень хорош.

    Сегодня было важно победить, чтобы не отпустить вперед лидеров таблицы», – цитирует испанца Marca.

    • Команда Эрнесто Вальверде набрала 10 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. 28-го сентября каталонцы сыграют с «Хетафе» в гостях в рамках седьмого тура.

    Источник: RAC1

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