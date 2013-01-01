Пике: «Предсезонка не помогла «Барселоне», но мы не можем искать себе оправданий»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал интервью после победы над «Вильярреалом» (2:1) в шестом туре Примеры.

«Обычно мы начинаем сезон лучше. Предсезонка нам не помогла. Было много переездов, из-за чего было меньше времени на тренировки.

Но мы – «Барселона», мы не можем искать себе оправданий. Мы должны побеждать. Сегодняшний результат очень хорош.

Сегодня было важно победить, чтобы не отпустить вперед лидеров таблицы», – цитирует испанца Marca.