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    Сычев – о периоде в «Казанке»: «Должны играть сильнейшие, а не те, за кого попросили»

    Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев негативно оценил период выступлений за «Казанку», фарм-клуб московской команды.

    — Что было не так в атмосфере?

    — Вокруг команды постоянно находились какие-то посторонние люди, которые преследовали свои интересы. Вопрос, кто будет играть, не всегда решался на футбольном поле, ребята это чувствовали и говорили мне. По сути, отсутствовала здоровая конкуренция, и у них из-за такого расклада опускались руки.

    Я не стал молчать и пошел к Геркусу, потому что меня это возмущало — так не должно быть в моем родном клубе. Должны играть сильнейшие, те, кто заслужил право выйти на поле своим трудом, а не те, за кого попросили.

    К сожалению, сейчас подобное не редкость — и это большая проблема нашего футбола. Много историй такого рода слышал от других.

    • В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Ранее игрок сказал, что в 2015-м году ушел из «Локомотива» из-за Ольги Смородской, занимавшей должность президента.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      vmonomah17 21 минуту назад

      Так у нас весь спорт такой. Кто заносит тренерам, тот и играет/выступает, с ним отдельно занимаются и готовят к соревнованиям, а остальные, как баласт, номер отбывают.

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