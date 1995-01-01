Сычев – о периоде в «Казанке»: «Должны играть сильнейшие, а не те, за кого попросили»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев негативно оценил период выступлений за «Казанку», фарм-клуб московской команды.

— Что было не так в атмосфере?

— Вокруг команды постоянно находились какие-то посторонние люди, которые преследовали свои интересы. Вопрос, кто будет играть, не всегда решался на футбольном поле, ребята это чувствовали и говорили мне. По сути, отсутствовала здоровая конкуренция, и у них из-за такого расклада опускались руки.

Я не стал молчать и пошел к Геркусу, потому что меня это возмущало — так не должно быть в моем родном клубе. Должны играть сильнейшие, те, кто заслужил право выйти на поле своим трудом, а не те, за кого попросили.

К сожалению, сейчас подобное не редкость — и это большая проблема нашего футбола. Много историй такого рода слышал от других.