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    Сычев: «Смородская сыграла свою роль – мне не дали доиграть в моем клубе»

    Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычев рассказал, почему ушел из «Локомотива» в 2015 году.

    – Есть ощущение, что вам в какой-то момент не хватило футбола, вы будто не доиграли свое.

    – Да, Ольга Юрьевна (Смородская) сыграла свою роль – мне не дали доиграть в моем клубе. Считаю так: если у тебя есть силы, амбиции, то почему не играть? Понятно, что не надо хвататься за все варианты, чтобы играть «хоть где-то». Если бы меня позвали в клуб второй лиги или даже в ФНЛ, то я, скорее всего, не пошел бы.

    А тут звезды так сошлись, что я решил: надо соглашаться. «Пюник» еще хороший вариант с точки зрения развития в менеджерском плане – я могу помогать президенту и попытаюсь остаться в памяти людей, делая что-то хорошее, – сказал Сычев.

    Также Сычев заявил, что не знает, при каких обстоятельствах сможет «убить в себе футболиста».

    • В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
    • До этого Сычев около года был без клуба. До этого он выступал за «Казанку» – фарм-клуб «Локомотива».
    • В 2015 году президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что Сычев решил завершить игровую карьеру, однако сам игрок опровергал эту информацию.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +485

      Frankfurt Am Main 32 минуты назад

      Димочка! Спартак тебя проклил вот и туда сюда как яйцо в ведре болтухаешся!)))

      0
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      Рейтинг: +1305

      Torvald64 1 час назад

      В ФНЛ бы не пошёл, а в Армению - надо соглашаться!
      Так ФНЛ ещё не опускали)

      1
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      Рейтинг: +285

      gunstilzit > Torvald64 56 минут назад

      Он говорил не про сегодняшний день!

      Удачи,Дима!

      0
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