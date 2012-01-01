Сычев: «Смородская сыграла свою роль – мне не дали доиграть в моем клубе»

Димочка! Спартак тебя проклил вот и туда сюда как яйцо в ведре болтухаешся!)))
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычев рассказал, почему ушел из «Локомотива» в 2015 году.
– Есть ощущение, что вам в какой-то момент не хватило футбола, вы будто не доиграли свое.
– Да, Ольга Юрьевна (Смородская) сыграла свою роль – мне не дали доиграть в моем клубе. Считаю так: если у тебя есть силы, амбиции, то почему не играть? Понятно, что не надо хвататься за все варианты, чтобы играть «хоть где-то». Если бы меня позвали в клуб второй лиги или даже в ФНЛ, то я, скорее всего, не пошел бы.
А тут звезды так сошлись, что я решил: надо соглашаться. «Пюник» еще хороший вариант с точки зрения развития в менеджерском плане – я могу помогать президенту и попытаюсь остаться в памяти людей, делая что-то хорошее, – сказал Сычев.
Также Сычев заявил, что не знает, при каких обстоятельствах сможет «убить в себе футболиста».
- В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
- До этого Сычев около года был без клуба. До этого он выступал за «Казанку» – фарм-клуб «Локомотива».
- В 2015 году президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что Сычев решил завершить игровую карьеру, однако сам игрок опровергал эту информацию.