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    Сычев: «Не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста»

    Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычев рассказал, почему решил не завершать карьеру игрока.

    «Что если у меня и сейчас не получится вернуться в большой футбол? Есть много людей, которые в меня верят. Есть те, кто нет. Всегда есть вероятность, что не получится. Но раз мне посчастливилось вернуться, то я буду делать все от себя зависящее.

    Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией. Но я не люблю разбрасываться словами», — сказал Сычев.

    • В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
    • До этого Сычев около года был без клуба. До этого он выступал за «Казанку» – фарм-клуб «Локомотива».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1474

      Axe111 16 минут назад

      А ты разве был ФУТБОЛИСТОМ????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Nintendo8800 > Axe111 3 минуты назад

      пару тройку лет был, при чем не плохим

      0
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      Рейтинг: +724

      GSmall 1 час назад

      Пойти в клуб с Кокориным и Мамаевым)

      1
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