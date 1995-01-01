Сычев: «Не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста»

А ты разве был ФУТБОЛИСТОМ????
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычев рассказал, почему решил не завершать карьеру игрока.
«Что если у меня и сейчас не получится вернуться в большой футбол? Есть много людей, которые в меня верят. Есть те, кто нет. Всегда есть вероятность, что не получится. Но раз мне посчастливилось вернуться, то я буду делать все от себя зависящее.
Честно – не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией. Но я не люблю разбрасываться словами», — сказал Сычев.
- В конце августа 35-летний Сычев подписал контракт с «Пюником». Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
- До этого Сычев около года был без клуба. До этого он выступал за «Казанку» – фарм-клуб «Локомотива».