Гризманн: «Я только что перешел в «Барселону», а уже забил три гола. Не так уж и плохо»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал интервью после победы над «Вильярреалом» (3:1) в шестом туре Примеры.
«У нас было много моментов, но не все получилось превратить в голы. Не знаю, что случилось со мной во втором тайме. Я старался завершать, но так и не смог забить.
Мы способны на гораздо большее. У нас теперь есть новые игроки, надо продолжать работать.
«Барселона» играет в другой вид футбола. Я знал, что мне придется тяжело и я должен буду прибавлять в каждом матче.
Я только что перешел в команду, а у меня уже три гола. Не так уж и плохо», – сказал 28-летний француз.
- Форвард перешел в каталонский клуб в июле из «Атлетико» после пяти лет выступлений. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
- Гризманн провел седьмой матч за новый клуб во всех турнирах. У него три гола и два ассиста. В игре против «Вильярреала» он прервал серию из четырех матчей без голов.