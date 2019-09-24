Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Гризманн: «Я только что перешел в «Барселону», а уже забил три гола. Не так уж и плохо»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал интервью после победы над «Вильярреалом» (3:1) в шестом туре Примеры.

    «У нас было много моментов, но не все получилось превратить в голы. Не знаю, что случилось со мной во втором тайме. Я старался завершать, но так и не смог забить.

    Мы способны на гораздо большее. У нас теперь есть новые игроки, надо продолжать работать.

    «Барселона» играет в другой вид футбола. Я знал, что мне придется тяжело и я должен буду прибавлять в каждом матче.

    Я только что перешел в команду, а у меня уже три гола. Не так уж и плохо», – сказал 28-летний француз.

    • Форвард перешел в каталонский клуб в июле из «Атлетико» после пяти лет выступлений. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
    • Гризманн провел седьмой матч за новый клуб во всех турнирах. У него три гола и два ассиста. В игре против «Вильярреала» он прервал серию из четырех матчей без голов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106827
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73789
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru