Гризманн: «Я только что перешел в «Барселону», а уже забил три гола. Не так уж и плохо»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал интервью после победы над «Вильярреалом» (3:1) в шестом туре Примеры.

«У нас было много моментов, но не все получилось превратить в голы. Не знаю, что случилось со мной во втором тайме. Я старался завершать, но так и не смог забить.

Мы способны на гораздо большее. У нас теперь есть новые игроки, надо продолжать работать.

«Барселона» играет в другой вид футбола. Я знал, что мне придется тяжело и я должен буду прибавлять в каждом матче.

Я только что перешел в команду, а у меня уже три гола. Не так уж и плохо», – сказал 28-летний француз.