Ибрагимович: «Я MVP всех MVP. Индивидуальные награды для меня не важны»

...Я MVP всех MVP, поэтому не зацикливаюсь на этом...
к концу карьеры, не заработав наград мирового уровня, Ибра сменил тактику с личных достижений на командные успехи, оч хор позиция, парень явно с головой дружит, молорик, как-то так...))
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как относится к борьбе за статус лучшего бомбардира MLS.
«Я MVP всех MVP, поэтому не зацикливаюсь на этом. Я сосредоточен на том, чтобы играть и побеждать. Мы находимся в хорошем положении. Нужно попасть в плей-офф, а затем заново начать гонку.
Мне нужно забивать много голов, чтобы помочь команде. Не знаю, как работает эта система с «Золотой бутсой», с плей-офф или без. Индивидуальные награды для меня не важны. Я пытаюсь помочь команде», – сказал Ибрагимович.
- В 26 матчах текущего сезона MLS на счету 37-летнего Ибрагимовича 27 мячей и 5 голевых передач.