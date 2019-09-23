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    Ибрагимович: «Я MVP всех MVP. Индивидуальные награды для меня не важны»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как относится к борьбе за статус лучшего бомбардира MLS.

    «Я MVP всех MVP, поэтому не зацикливаюсь на этом. Я сосредоточен на том, чтобы играть и побеждать. Мы находимся в хорошем положении. Нужно попасть в плей-офф, а затем заново начать гонку.

    Мне нужно забивать много голов, чтобы помочь команде. Не знаю, как работает эта система с «Золотой бутсой», с плей-офф или без. Индивидуальные награды для меня не важны. Я пытаюсь помочь команде», – сказал Ибрагимович.

    • В 26 матчах текущего сезона MLS на счету 37-летнего Ибрагимовича 27 мячей и 5 голевых передач.

    Источник: mlssoccer.com

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +540

      Сенситив 5 минут назад

      ...Я MVP всех MVP, поэтому не зацикливаюсь на этом...
      к концу карьеры, не заработав наград мирового уровня, Ибра сменил тактику с личных достижений на командные успехи, оч хор позиция, парень явно с головой дружит, молорик, как-то так...))

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      Рейтинг: +1775

      Ruryu 1 час назад

      Каааак,в таком возрасте,забивать в среднем по мячу,за матч. А в нашем чемпе,молодёжь такого не может....

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