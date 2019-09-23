Ибрагимович: «Я MVP всех MVP. Индивидуальные награды для меня не важны»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как относится к борьбе за статус лучшего бомбардира MLS.

«Я MVP всех MVP, поэтому не зацикливаюсь на этом. Я сосредоточен на том, чтобы играть и побеждать. Мы находимся в хорошем положении. Нужно попасть в плей-офф, а затем заново начать гонку.

Мне нужно забивать много голов, чтобы помочь команде. Не знаю, как работает эта система с «Золотой бутсой», с плей-офф или без. Индивидуальные награды для меня не важны. Я пытаюсь помочь команде», – сказал Ибрагимович.