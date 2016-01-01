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    Тотти станет участником реалити-шоу со звездами. На него будут охотиться бывшие силовики

    Легенда «Ромы» Франческо Тотти примет участие в итальянской версии реалити-шоу Celebrity Hunted, сообщает Football Italia.

    Hunted – британское реалити-шоу на Channel 4. По правилам шоу, знаменитости в течение 25-28 дней убегают от команды «охотников», в которую входят бывшие полицейские и сотрудники разведки. Если участники смогут добраться до последней точки, прежде чем будут пойманы, они получают 100 тысяч фунтов.

    • Тотти завершил карьеру в 2017 году и занял должность спортивного директора. В июне 2019 года он объявил об уходе из клуба, позже раскритиковав руководство.
    • Итальянский форвард провел всю карьеру в «Роме», отыграв за основную команду римлян 785 матчей и забив 307 голов.

    Трейлер британской версии Celebrity Hunted:

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11708

      bset 1 час назад

      Это ж плагиат, в Москве уже месяц реалити-шоу. Только вместо приза получаешь дубинкой по голове и 30 суток. В качестве бонуса могут 3,5 года впаять или сломать ногу. А во время рекламной паузы Тимати поет, какое замечательное у нас реалити-шоу.

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