Тотти станет участником реалити-шоу со звездами. На него будут охотиться бывшие силовики

Легенда «Ромы» Франческо Тотти примет участие в итальянской версии реалити-шоу Celebrity Hunted, сообщает Football Italia.

Hunted – британское реалити-шоу на Channel 4. По правилам шоу, знаменитости в течение 25-28 дней убегают от команды «охотников», в которую входят бывшие полицейские и сотрудники разведки. Если участники смогут добраться до последней точки, прежде чем будут пойманы, они получают 100 тысяч фунтов.

Тотти завершил карьеру в 2017 году и занял должность спортивного директора. В июне 2019 года он объявил об уходе из клуба, позже раскритиковав руководство.

Итальянский форвард провел всю карьеру в «Роме», отыграв за основную команду римлян 785 матчей и забив 307 голов.

Трейлер британской версии Celebrity Hunted: