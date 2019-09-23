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    Sky Sport Italia: Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы

    Форвард Марио Манджукич не покинет «Ювентус» раньше зимы.

    Последние дни руководство туринского клуба вело переговоры с катарским клубом «Аль-Райян».

    Заинтересованная в трансфере хорвата сторона не готова выплатить требуемые за 33-летнего хорвата 10 миллионов евро.

    Трансферное окно в Катаре закрывается 30 сентября, поэтому шансы на переход хорвата минимальны.

    • Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года.
    • В нынешнем сезоне нападающий не провел ни одного матча в итальянской Серии А.
    • Футболист не был заявлен на ЛЧ.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 10:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +765

      loko-the_best 1 час назад

      Ну могли бы и к нам пригласить) 33 это ещё не 35 даже) цена и ЗП у него довольно низкие) ещё и бывшему клубу в ЛЧ мог бы доказать, что есть порох.

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