Sky Sport Italia: Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы

Форвард Марио Манджукич не покинет «Ювентус» раньше зимы.

Последние дни руководство туринского клуба вело переговоры с катарским клубом «Аль-Райян».

Заинтересованная в трансфере хорвата сторона не готова выплатить требуемые за 33-летнего хорвата 10 миллионов евро.

Трансферное окно в Катаре закрывается 30 сентября, поэтому шансы на переход хорвата минимальны.