Sky Sport Italia: Манджукич останется в «Ювентусе» до зимы

Ну могли бы и к нам пригласить) 33 это ещё не 35 даже) цена и ЗП у него довольно низкие) ещё и бывшему клубу в ЛЧ мог бы доказать, что есть порох.
Форвард Марио Манджукич не покинет «Ювентус» раньше зимы.
Последние дни руководство туринского клуба вело переговоры с катарским клубом «Аль-Райян».
Заинтересованная в трансфере хорвата сторона не готова выплатить требуемые за 33-летнего хорвата 10 миллионов евро.
Трансферное окно в Катаре закрывается 30 сентября, поэтому шансы на переход хорвата минимальны.
- Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года.
- В нынешнем сезоне нападающий не провел ни одного матча в итальянской Серии А.
- Футболист не был заявлен на ЛЧ.