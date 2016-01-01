Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    В тройке Роналду нет ни Месси, ни ван Дейка

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на правах капитана сборной Португалии принял участие в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

    Обладатель пяти «Золотых мячей» поставил на третье место поставил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, на второе – полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, на первое – защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта.

    Ни форвард «Барселоны» Лионель Месси, ставший впоследствии победителем голосования, ни защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, выигравший ЛЧ и ставший вице-чемпионом Англии, в список португальца не вошли.

    Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу

    Источник: Официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +764

      loko-the_best 19 минут назад

      Надо было выбирать Дзюбу, глядишь на 2 месте оказался бы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Dizayner 1 час назад

      молодежь выбрал, молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Долго видать думал, как бы так проголосовать, чтобы никого не обидеть..)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106826
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73774
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru