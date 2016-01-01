В тройке Роналду нет ни Месси, ни ван Дейка

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на правах капитана сборной Португалии принял участие в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Обладатель пяти «Золотых мячей» поставил на третье место поставил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, на второе – полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, на первое – защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта.

Ни форвард «Барселоны» Лионель Месси, ставший впоследствии победителем голосования, ни защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, выигравший ЛЧ и ставший вице-чемпионом Англии, в список португальца не вошли.

Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу