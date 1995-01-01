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    Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Ниццы»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку монегасков на матч 7-го тура Лига 1 против «Ниццы».

    Всего в списке оказалось 19 футболистов.

    Вратари: Бенальо, Леком;

    Защитники: Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Марипан;

    Полузащитники: Бакайоко, Диаш, Фабрегас, Головин, Желсон, Анри, Адриен Силва, Хенрихс;

    Нападающие: Огустен, Кейта Бальде, Бен-Йеддер, Слимани.

    • Матч «Монако» – «Ницца» состоится сегодня, 24 сентября, в 22:00 по московскому времени.
    • «Монако», набрав 3 очка, держится в зоне вылета Лиги 1, занимая 19-е место.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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