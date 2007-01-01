Марсело: «Мы не побеждали в турнирах, но в «Реале» всегда будут игроки, способные делать неординарные вещи»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал попадание футболистов мадридцев в символическую сборную прошлого сезона по версии FIFPro.

«Мы не побеждали в турнирах, но в «Реале» всегда будут игроки, способные делать неординарные вещи. Хоть многие в нас сомневались и не хотели видеть игроков «Мадрида», но «Реал» всегда будет представлен в символической сборной мира», – заявил бразилец.

В символическую сборную прошлого сезона по версии FIFPro среди игроков «Реала» помимо Марсело вошли Лука Модрич , Серхио Рамос и перешедший летом из «Челси» Эден Азар .

, и перешедший летом из «Челси» . По итогам прошлого сезона «Реал» занял третье место в чемпионате Испании, не смог выиграть национальный кубок, а также вылетел на стадии 1/8 финала ЛЧ.

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