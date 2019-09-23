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    Сборная Португалии – о Роналду: «Лучший в истории»

    Сборная Португалии поддержала нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после церемонии вручения индивидуальных наград от ФИФА.

    • 34-летний форвард вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года, но в голосовании его опередили Лионель Месси и Вирджил ван Дейк.
    • В прошлом сезоне футболист выиграл Серию А с «Ювентусом» и Лигу наций со сборной Португалии.

    «Лучший в истории», – говорится в публикации португальской сборной, которая сопровождается фотографией Роналду.

    Источник: Твиттер сборной Португалии

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