Сборная Португалии – о Роналду: «Лучший в истории»

Сборная Португалии поддержала нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после церемонии вручения индивидуальных наград от ФИФА.
- 34-летний форвард вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года, но в голосовании его опередили Лионель Месси и Вирджил ван Дейк.
- В прошлом сезоне футболист выиграл Серию А с «Ювентусом» и Лигу наций со сборной Португалии.
«Лучший в истории», – говорится в публикации португальской сборной, которая сопровождается фотографией Роналду.
.@Cristiano pic.twitter.com/tASzCHHcMP— Portugal (@selecaoportugal) September 23, 2019