Семин: «Алексей Миранчук не сыграет с «Балтикой». Ждем его возвращения к игре с «Зенитом»

Думаю, что игра Локо и Зенита будет очень интересной. Посмотрим кто кого,
а может быть ничья.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, когда вернется на поле полузащитник Алексей Миранчук.
«Алексей не сыграет с «Балтикой», ждем его возвращения к игре с «Зенитом», – сказал Семин.
- «Локомотив» сыграет с «Балтикой» 25 сентября, с «Зенитом» – 28 сентября.
- Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).