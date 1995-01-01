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    Семин: «Алексей Миранчук не сыграет с «Балтикой». Ждем его возвращения к игре с «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, когда вернется на поле полузащитник Алексей Миранчук.

    «Алексей не сыграет с «Балтикой», ждем его возвращения к игре с «Зенитом», – сказал Семин.

    • «Локомотив» сыграет с «Балтикой» 25 сентября, с «Зенитом» – 28 сентября.
    • Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9706

      vladimir-7 59 минут назад

      Думаю, что игра Локо и Зенита будет очень интересной. Посмотрим кто кого,
      а может быть ничья.

      0
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      Рейтинг: +3280

      paracetamol > vladimir-7 1 час назад

      Зенит, разумеется.

      0
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      Рейтинг: +3280

      paracetamol 1 час назад

      Посмотрим, чего он стоит.

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