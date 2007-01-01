Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ

Платформа Okko Спорт пообещала подписчикам компенсировать неполадки во время трансляции матчей 6-го тура АПЛ в воскресенье.

«Нам очень жаль, что в воскресенье у вас возникли проблемы с доступом к Okko. Вы получите в подарок: три любых фильма из каталога Okko. Воспользоваться промокодом можно уже сейчас. Спасибо за то, что вы с нами!» – сказано в сообщении Okko, разосланном пользователям.