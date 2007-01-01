Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ

не монополия это ЗЛО, как не крути, то ли это МАТЧ, то ли Okko, вот если бы они параллельно транслировали каждый со своими плюсами и минусами и разными печеньками, вот тогда бы потребитель был бы в выигрыши.
А так одни монополисты на других поменялись и продолжают без альтернативно доить публику. Вернее альтернатива то всегда есть, но она не первым и не вторым не нравиться и они с ней борются ))
Платформа Okko Спорт пообещала подписчикам компенсировать неполадки во время трансляции матчей 6-го тура АПЛ в воскресенье.
«Нам очень жаль, что в воскресенье у вас возникли проблемы с доступом к Okko. Вы получите в подарок: три любых фильма из каталога Okko. Воспользоваться промокодом можно уже сейчас. Спасибо за то, что вы с нами!» – сказано в сообщении Okko, разосланном пользователям.
- Сообщения о неполадках стали появляться перед матчами «Челси» – «Ливерпуль» (1:2) и «Арсенал» – «Астон Вилла» (3:2).
- Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о трансляции «Челси» – «Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере и позже удалил запись.
- В августе возникли проблемы в трансляциях первого тура Премьер-лиги. Okko предложил компенсацию в виде двух фильмов и премиум-подписки.
- Платформа выкупила лицензию на матчи Премьер-лиги-2019/20, которой прежде лишился «Матч ТВ». Сумма сделки оценивается в 18-22 миллиона евро.