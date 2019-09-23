«С нашим черновиком не сходится, попробуйте еще раз». «Локомотив» отреагировал на «слив» состава на матч с «Балтикой»

В соцсетях появилось фото с якобы черновиком «Локомотива», в котором написан состав москвичей на кубковый матч с «Балтикой».

Согласно ему, в стартовом составе «Локо» выйдут в основном резервисты – например, голкипер Антон Коченков, хавбек Роман Тугарев и другие футболисты.

«Локомотив» в твиттере ответил на публикацию с «черновиком». «С нашим черновиком не сходится, попробуйте еще раз позже», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

25 сентября «Локомотив» сыграет в 1/16 финала Кубка России с «Балтикой», 28-го – с «Зенитом» в РПЛ, 1 октября – с «Атлетико» в Лиге чемпионов.