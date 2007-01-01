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    «Особо впечатлительным просьба не смотреть». ЦСКА опубликовал видео с выезда в Болгарию

    Клубный канал ЦСКА на YouTube разместил видео о матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).

    «Не хочется вспоминать, но придется. Сюжет CSKA TV о болезненном выезде в Разград на первый матч группового этапа Лиги Европы. Особо впечатлительным просьба не смотреть!» – говорится в описании видео.

    В Разграде ЦСКА, пропустив пять мячей за 45 минут, провел худший тайм в истории российских клубов в еврокубках.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      Серж 69 44 минуты назад

      Да мы то ничего,переживём,всякое бывало...Главное-чтобы вы это не забывали,и играли бы впредь так,чтобы за вас не было бы стыдно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1090

      lek! 1 час назад

      Статья 131.2.а , ознакомьтесь , может поможет .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1707

      erma 1 час назад

      Очень трогательно, прям слезу вышибает. Нужно еще завести дело о грубом коллективном надругательстве.

      0
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