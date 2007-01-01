«Особо впечатлительным просьба не смотреть». ЦСКА опубликовал видео с выезда в Болгарию

Да мы то ничего,переживём,всякое бывало...Главное-чтобы вы это не забывали,и играли бы впредь так,чтобы за вас не было бы стыдно.
Клубный канал ЦСКА на YouTube разместил видео о матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).
«Не хочется вспоминать, но придется. Сюжет CSKA TV о болезненном выезде в Разград на первый матч группового этапа Лиги Европы. Особо впечатлительным просьба не смотреть!» – говорится в описании видео.
В Разграде ЦСКА, пропустив пять мячей за 45 минут, провел худший тайм в истории российских клубов в еврокубках.