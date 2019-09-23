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    Егоров: «Три отмененных гола «Зенита» – миллиметровые офсайды. Может, кому-то пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об отмене голов «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0).

    «Три отмененных гола «Зенита» – VAR в действии. Там были миллиметровые офсайды. Справедливость восторжествовала. Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало. Шучу. Может, для Дзюбы и обидно, что его гол отменили», – сказал Егоров.

    Ранее Дзюба в шутливой форме посетовал, что гол не был засчитан из-за офсайда. «Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол», – сказал нападающий после матча.

    • На матче работал Сергей Карасев, который дважды не засчитал мячи Дзюбы и один раз – форварда Себастьяна Дриусси.
    • Дзюба не смог забить, однако отдал две голевые передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1540

      Kollljan 7 минут назад

      Зениту отменяют голы с "миллиметровыми офсайдами", а другим командам тот же ВАР в подобных случаях промолчит. Так что ВАР в России - это еще одна возможность для манипулирования результатами матчей.

      0
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      Рейтинг: +10695

      Garrincha58 18 минут назад

      голы отменены по ныне существующим правилам ФИФА,но чтобы не было таких случаев офсайда нигде ни у нас ни вообще в футболе ФИФА надо поменять трактовку и мерить вне игры по ногам ведь если голова впереди то всё равно она сама не забьёт гол если ноги её не прведут в нужное место вот допустим миллиметровый офсайд в центре поля но до ворот ещё бежать и бежать а то иногда игрок и пас отдаёт другому и атака продолжается и гол правильный но его отменяют это очень часто бывает в том случае когда нападающий стремится вперёд и его голова или тело впереди а защитник в естественном положении стремится от ворот и голова или пузо его оказывается дадальше от ворот вот и вне игры и это в пользу защищиющихся а надо чтобы такие вне игры были в пользу атакующих,но это решать не нам а пока так есть как есть и будет ещё тысячи таких отменённых голов

      0
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      Рейтинг: +1376

      Фан666 52 минуты назад

      Точно зажрались пузатики

      1
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      Рейтинг: +1707

      erma 1 час назад

      Согласен с Егоровым. Подкачать пузо и мозги попросить у Гудвина.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4984

      BRO_football 1 час назад

      Ну вот, молодцы же! ВАР работает - это хорошо. Всех недовольных посылать на три буквы (в РФС конечно же). Теперь неплохо бы ВАР ввести в каждом матче РПЛ, а не только в двух за тур.

      4
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      Рейтинг: +2219

      maygli > BRO_football 1 час назад

      Обещали с марта следующего года вар на всех матчах.

      0
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      Рейтинг: +345

      seth343 > maygli 55 минут назад

      Значит до конца первого круга будут косячить

      1
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      Рейтинг: +2219

      maygli > seth343 51 минуту назад

      ;-)))

      0
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      Рейтинг: +11695

      bset 1 час назад

      Пресс можно и на пузе накачать. Чтобы пуза не было, нужно вакуум делать, чтобы внутренние мышцы держали живот)

      0
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      Рейтинг: +747

      Джой 1 час назад

      ВАР убивает футбол.
      Какие эмоции получают от гола? Когда сразу смотрят на резервного при взятие ворот

      -2
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      Рейтинг: +11695

      bset > Джой 1 час назад

      Убивает футбол засчитанный гол, который был забит не по правилам.

      11
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      ...
      Рейтинг: +5029

      Старикан > Джой 1 час назад

      Если бы Зениту три гола из офсайда забили, то чтобы ты сейчас писал?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2219

      maygli > Старикан 59 минут назад

      Писал бы, что вар спасает футбол. ;-))

      1
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      Рейтинг: +10695

      Garrincha58 > Старикан 17 минут назад

      было бы 5-3

      0
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      Рейтинг: +1540

      Kollljan > Garrincha58 11 минут назад

      было бы 8-3

      0
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      Рейтинг: +2219

      maygli 2 часа назад

      Было бы прикольно если он этим пузом и забил бы.

      3
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      Рейтинг: +7044

      Skull_Boy 2 часа назад

      Неужели что-то путное сказал

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