Егоров: «Три отмененных гола «Зенита» – миллиметровые офсайды. Может, кому-то пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало»

Зениту отменяют голы с "миллиметровыми офсайдами", а другим командам тот же ВАР в подобных случаях промолчит. Так что ВАР в России - это еще одна возможность для манипулирования результатами матчей.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об отмене голов «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0).
«Три отмененных гола «Зенита» – VAR в действии. Там были миллиметровые офсайды. Справедливость восторжествовала. Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало. Шучу. Может, для Дзюбы и обидно, что его гол отменили», – сказал Егоров.
Ранее Дзюба в шутливой форме посетовал, что гол не был засчитан из-за офсайда. «Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол», – сказал нападающий после матча.
- На матче работал Сергей Карасев, который дважды не засчитал мячи Дзюбы и один раз – форварда Себастьяна Дриусси.
- Дзюба не смог забить, однако отдал две голевые передачи.