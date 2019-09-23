Егоров: «Три отмененных гола «Зенита» – миллиметровые офсайды. Может, кому-то пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об отмене голов «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0).

«Три отмененных гола «Зенита» – VAR в действии. Там были миллиметровые офсайды. Справедливость восторжествовала. Может быть, кому-нибудь пресс надо подкачать, чтобы пузо не торчало. Шучу. Может, для Дзюбы и обидно, что его гол отменили», – сказал Егоров.

Ранее Дзюба в шутливой форме посетовал, что гол не был засчитан из-за офсайда. «Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол», – сказал нападающий после матча.