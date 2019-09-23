Погба купил ротвейлера для защиты от фанатов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку за 18 тысяч евро, пишет The Sun.

Погба купил себе ротвейлера у компании, которая воспитывает животных для охраны. На собаку француз потратил около 18 тысяч евро. Погба решил обезопасить себя после фанатских акций, направленных против него.

В августе на табличке, установленной возле тренировочной базы «Манчестер Юнайтед», баллончиком с краской неизвестные написали фразу «Погба, уходи» (Pogba out).

В этом сезоне Погба провел за «МЮ» четыре матча, в которых отдал два ассиста.

Летом француз мог стать игроком «Реала», но переход сорвался.

Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.