Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Погба купил ротвейлера для защиты от фанатов

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку за 18 тысяч евро, пишет The Sun.

    Погба купил себе ротвейлера у компании, которая воспитывает животных для охраны. На собаку француз потратил около 18 тысяч евро. Погба решил обезопасить себя после фанатских акций, направленных против него.

    • В августе на табличке, установленной возле тренировочной базы «Манчестер Юнайтед», баллончиком с краской неизвестные написали фразу «Погба, уходи» (Pogba out).
    • В этом сезоне Погба провел за «МЮ» четыре матча, в которых отдал два ассиста.
    • Летом француз мог стать игроком «Реала», но переход сорвался.
    • Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +981

      Tsigan 4 минуты назад

      Надо было кане корсо брать!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73770
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru